Il CazzagoBornato si ferma sul 2 a 2 contro la Pro Palazzolo in Eccellenza

La 24esima giornata del campionato Eccellenza si è chiusa con un pareggio per il CazzagoBornato, fermato 2 a 2 dalla Pro Palazzolo nel girone C. Nonostante la penultima posizione in classifica, la Pro Palazzolo ha dimostrato di potersela giocare senza problemi con il CazzagoBornato, avanti di 19 punti in classifica.

La prima occasione da rete, infatti, capita proprio sui piedi della squadra di casa, Masperi però spreca una buona possibilità. Nel corso della ripresa invece le parti si invertono ed è il CazzagoBornato a fare la partita, anche se a passare in vantaggio è la Pro Palazzolo, in gol con Facchetti al 27’ del secondo tempo. Il pareggio del CazzagoBornato però arriva pochi istanti dopo, grazie ad un calcio di rigore assegnato per un tocco di mano e trasformato da Camotti: il punteggio torna in parità. Allo scadere del tempo regolamentare, al 90’, Masperi della Pro Palazzolo viene atterrato in area e Comotti si incarica del calcio di rigore, abilmente trasformato. Il vantaggio dura però poco tempo: il CazzagoBornato sbaglia il disimpegno e regala un calcio d’angolo alla squadra avversaria, con Bariselli che ne approfitta calciando da una posizione defilata.

Il pareggio ferma il CazzagoBornato a quota 27 punti, con un solo punto di vantaggio sulla zona playout, mentre la Pro Palazzolo sale a quota 8 punti in classifica, in penultima posizione.