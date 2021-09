Il CazzagoBornato conquista i primi tre punti stagionali: 1 a 0 contro la Governolese

Il CazzagoBornato vince per 1 a 0 contro la Governolese nella prima giornata del campionato Eccellenza lombardo, girone C.

Il CazzagoBornato incontra la Governolese nella prima partita stagionale del campionato Eccellenza, nel girone C lombardo. La squadra parte subito bene e trova la prima conclusione nello specchio di porta già al 6’ del primo tempo con conclusione di Minessi. Al 24’ è ancora lui ad essere pericoloso, con una conclusione ribattuta dalla difesa avversaria. La Governolese arriva a rendersi pericolosa solo dopo la mezzora di gioco, con Belfanti che centra lo specchio della porta ma trova la risposta reattiva del portiere del CazzagoBornato, Paderno. A 10 minuti dalla fine del primo tempo è di nuovo il CazzagoBornato a rendersi pericoloso, questa volta con una conclusione di Comotti, che però non finisce in rete e le squadre vanno a riposo sullo 0 a 0.

Il secondo tempo ricomincia sulla falsariga del primo e senza sostituzioni. Al 53’ la Governolese rimane in dieci uomini per l’espulsione di Aldrovandi, già ammonito a metà primo tempo. Da questo momento si intensifica la presenza del CazzagoBornato nella metà campo avversaria e già un minuto dopo arriva la prima conclusione, il tiro di Teoldi viene però ribattuto dalla difesa. Nella seconda parte della partita si intensificano i falli da una parte e dall’altra, con l’arbitro costretto ad intervenire numerose volte interrompendo il gioco. All’80’ è il CazzagoBornato ad essere di nuovo pericolo con Martinelli, con una conclusione che però si spegne a lato della porta. Due giri d’orologio però e l’arbitro fischia calcio di rigore: Minessi subisce fallo in area da Bussato e Lorenzi si incarica della battuta. 1 a 0 per il CazzagoBornato, che passa in vantaggio a meno di dieci minuti dalla fine. L’arbitro accorda ben 6 minuti di recupero, complici le notevoli interruzioni di gioco già segnalate (47 i falli totali), e la Governolese si crea ben due occasioni da rete, al 92’ e al 93’, con due conclusioni però ribattute dalla difesa avversaria.