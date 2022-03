Il Carpenedolo vince in extremis contro la Governolese in Eccellenza

Allo stadio Vicini di Governolo è andata in scena la sfida tra la Governolese ed il Carpenedolo, gara valida per la 27esima giornata del campionato Eccellenza, girone C. Una sfida che, sulla carta, avrebbe dovuto avere un esito scontato: la vittoria alla fine è arrivata ma non facilmente tanto quanto era stato previsto.

A passare in vantaggio è il Carpenedolo, al decimo minuto del primo tempo, con Botturi, in rete grazie ad un calcio di rigore. La formazione ospite viene però raggiunta subito dalla Governolese, che risponde a sua volta con un altro calcio di rigore, trasformato in rete da Pernigotti. Sul punteggio di 1 a 1 si chiude la prima frazione di gioco, evidenziando un equilibrio in campo che non era scontato.

Nel corso della ripresa è la Governolese la prima a passare in vantaggio, con Lonighi, al 9’ del secondo tempo. A metà ripresa però, il Carpenedolo torna a farsi vedere: Botturi al 23’ sigla la rete del pareggio, mettendo a segno una doppietta, ed infine Panina, al 43’, mette il punto definitivo sul match con la terza rete.

La Governolese resta ferma all’ultimo posto, a quota 5 punti, mentre il Carpenedolo vede la zona playoff, distante ora solo due punti.