Il Carpenedolo sconfigge il Prevalle per 1 a 0, domani affronterà l’Atletico Castegnato

Al Mundial ’82 è andata in scena la 28esima giornata di campionato Eccellenza, girone C. Il Carpenedolo ha affrontato il Prevalle, una sfida molto ostica sulla carta con un Prevalle motivato a non perdere posizioni in classifica. Il Carpenedolo però ha dimostrato di crederci maggiormente e questi tre punti proiettano la squadra vicina alla zona playoff, che potrebbe essere agganciata già domani, in occasione del recupero contro l’Atletico Castegnato.

La vittoria di misura è arrivata grazie alla rete di Botturi, in gol per tre volte in due partite. Per la restante parte del tempo, il Carpenedolo è stato abile nella gestione del risultato, con una menzione particolare al portiere che ha chiuso lo specchio di porta in almeno tre occasioni.

Nel secondo tempo i rossoneri sono bravi a gestire il risultato respingendo l'assedio finale grazie anche ad un super Ferrari, decisivo in almeno tre occasioni.