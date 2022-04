Il Carpenedolo ritrova i 3 punti: tre gol contro la Bedizzolese in Eccellenza

Il Carpenedolo vince e convince nella sfida contro la Bedizzolese, valida per la 29esima giornata del campionato Eccellenza. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Evangelista, coadiuvato dagli assistenti Ruocco e Damato.

Bastano otto minuti di gioco al Carpenedolo per andare in doppio vantaggio e superare la sconfitta maturata nel turno precedente. Botturi è autore di un gran gesto tecnico al 5’, bravo a centrare l’angolino alto della porta, imparabile per il portiere avversario. Pochi minuti più tardi è Porro ad insaccare su assist di Bonatti. La terza rete arriva nuovamente grazie a Botturi, in questo caso sfortunato perché devia un calcio di punizione.

La Bedizzolese compie qualche sortita offensiva nel corso del secondo tempo, ma nulla che possa impensierire veramente la difesa avversaria e mettere in discussione il risultato. Il Carpenedolo sale a quota 43 punti e vede la zona playoff, ora distante solo due lunghezze.