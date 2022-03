Il Brescia si prepara al match con la Cremonese: in campo sabato pomeriggio

Il Brescia si prepara alla sfida, in trasferta, contro la Cremonese: appuntamento a sabato pomeriggio, ore 16.15, per il fischio d’inizio della 28esima giornata di serie B. Una partita non facile per gli uomini di mister Inzaghi, certamente motivati a centrare il bottino pieno portandosi a casa i 3 punti, la Cremonese però non sarà da meno.

Il Brescia arriva al match da seconda in classifica, a quota 51 punti, dietro al Lecce capolista a 52. La Cremonese occupa però il terzo posto della classifica, decisamente corta: è a 50 punti, una vittoria domani ed una parallela sconfitta del Lecce capovolgerebbe la classifica. Mister Inzaghi si era detto soddisfatto dopo la precedente sfida dei suoi, vinta per 2 a 1 contro il Perugia: “Vedo una squadra in crescita. Non dobbiamo guardare la classifica e continuare dritti su questa strada. Siamo all'undicesimo risultato utile consecutivo e c'è da continuare così.”

Il Lecce giocherà domenica 6 marzo, ore 15.30, proprio contro il Perugia, motivato a rientrare nella zona playoff della classifica. Il Pisa invece, che al momento occupa la quarta posizione, se la dovrà vedere sabato 5 marzo contro il Pordenone, in questo caso però il calcio d’inizio è fissato alle ore 14.