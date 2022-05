Il Brescia si prepara ai playoff di serie B: i numeri della stagione

Il Brescia è stato autore di una stagione altalenante fatta di grandi risultati ma altrettanti punti persi per strada, con prestazioni talvolta non all’altezza e un gioco che ha stentato. Nel corso della stagione si è verificato l’esonero dell’ex mister Inzaghi, una cacciata quantomeno turbolenta a causa di scontri (mai del tutto sanati) con il presidente Cellino. Al suo posto è stato richiamato Corini, già allenatore della squadra in passato.

Il cambio di guida però non ha dato alla squadra la marcia in più desiderata e al termine della stagione, la formazione ha mancato la promozione diretta in serie A. La via dei playoff è quella obbligata e la strada inizia il prossimo 14 maggio, contro il Frosinone, per il turno preliminare: sarà una gara secca, in caso di vittoria si passerà alle semifinali e quelle saranno su doppio turno.

Il Brescia ha chiuso la stagione in quinta posizione, conquistando 66 punti: 17 vittorie, 15 pareggi e 6 sconfitte. 55 sono i gol segnati e 35 quelli subiti, con una media gol partita di 1.4. Alla squadra è però mancato un bomber di peso in avanti, il capocannoniere della squadra infatti, è Moreo, autore di nove reti stagionali.

Al termine dell’ultima sfida contro la Reggina, mister Corini ha ringraziato i tifosi ed ha espresso grande rispetto verso il Perugia, avversaria ai playoff: “Ringrazio chi è venuto qua stasera nonostante le delusioni di Spal e Cittadella. C'è bisogno di tutti i nostri tifosi ai playoff. Grande rispetto per il Perugia, ma abbiamo la volontà ferrea di provarci e raggiungere l'obiettivo."