Il Brescia femminile vince contro il Cittadella Women e si porta a ridosso del primo posto: -1 dalla vetta

Al centro sportivo di Tombolo è andata in scena la 17esima giornata di serie B femminile tra Cittadella Women e Brescia femminile. La sfida è stata vinta dalla squadra ospite solo 45esimo del secondo tempo regolamentare, con un gol di Brayda allo scadere del 90esimo che ha regalato alla squadra di mister Garavaglia 3 punti fondamentali per la rincorsa alla vetta. Ora la distanza è di solo un punto dalla prima posizione, occupata dal Como: sarà proprio il Como ad arrivare al Rigamonti mercoledì, ore 20.30, per il recupero della 16esima giornata di campionato. Una sfida difficilissima ma fondamentale per cambiare le sorti di questa serie B, mai così combattuta.

Al termine della sfida, mister Garavaglia ha analizzato il match dicendosi soddisfatto di quanto visto in campo: “Sono molto contento per la prestazione anche perché non si può pensare tutte le volte di andare a giocare come si vuole contro squadre di questo livello, che fanno dell’agonismo la loro arma migliore. Sono contento di come le ragazze hanno interpretato la gara, sapevamo che sarebbe stata così e non a caso alla fine siamo riusciti a portarla a casa.”