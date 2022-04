Il Brescia femminile si ferma in casa della Pro Sesto Women: 1 a 1 in serie B femminile

Al campo sportivo Crippa di Cinisello Balsamo va in scena la 21esima giornata di serie B femminile tra Pro Sesto Women e Brescia Calcio femminile. Un pareggio che rallenta la corsa del Brescia ma non intacca il primato in classifica, suo con 43 punti.

La Pro Sesto dimostra di meritare di più del terz’ultimo posto in classifica e nei primi minuti di gioco è la squadra più pericolosa in campo: subito al quinto minuto, con Scuratti, e poi di nuovo al 26’, ma in entrambi i casi è attento il portiere del Brescia Lonni. Dopo il forcing iniziale subito, la squadra di Garavaglia rialza la testa e arriva la prima conclusione a firma Luana Merli, in seguito una nuova occasione con Perin. La superiorità del Brescia nella seconda parte del primo tempo diventa evidente e il gol arriva a tempo ormai scaduto, con Cristina Merli, dopo una traversa centrata da Brayda.

Nella ripresa il Brescia subisce ancora una volta le incursioni della Pro Sesto Women, vivace nonostante lo svantaggio. Il gol tanto ricercato arriva al 42’ della ripresa con Mauri e vale un punto preziosissimo per la squadra di casa.

Mister Garavaglia, al termine del match, compie un’analisi lucida della prestazione evidenziando come un pareggio non possa di certo intaccare quanto fatto fin qui dalla squadra: “Certo, se avessimo vinto nessuno avrebbe gridato allo scandalo. Devo però ammettere che la squadra avversaria ha lottato fino all’ultimo: ci ha creduto ed è stata meritatamente ripagata. Comunque noi andiamo avanti: continuiamo a lavorare partita dopo partita e faremo le nostre valutazioni. Ci tengo a dire che sono molto fiero delle nostre ragazze. Soprattutto in un momento come questo, non dobbiamo fasciarci la testa: dobbiamo anzi essere soddisfatti e continuare a credere in quello che stiamo facendo.”