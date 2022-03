Il Brescia femminile è primo in classifica in serie B: domenica sfida il ChievoVerona Women

Il Brescia femminile è stato protagonista di una sfida perfetta nel recupero infrasettimanale contro il Como, centrando la vittoria ed i 3 punti in palio: la squadra è così volata in prima posizioni, a quota 32, scavalcando proprio il Como, fermo a 30.

La squadra di mister Garavaglia ha disputato una partita attenta e combattiva, non hanno mai smesso di credere nella rimonta e così è stato. La prima rete è arrivata al minuto 33’ del primo tempo regolamentare con Brayda, autrice di uno splendido pallonetto dal limite dell’area di rigore. Il pareggio del como arriva solo nel corso della ripresa, poco prima dello scadere del novantesimo minuto, con Hilaj, brava a staccare di testa. In pieno recuperò però, il Brescia trova le energie per un capovolgimento di fronte letale e la squadra sigla il 2 a 1 finale con Porcarelli, anche lei autrice di un pallonetto.

L’allenatore, al termine del match, ha sottolineato le qualità delle ragazze ma si è prodigato nel mantenere la squadra con i piedi per terra. In questa grande sfida, infatti, l’attenzione è stata al massimo per tutti i 90 minuti, recuperi inclusi, lo stesso dovrà avvenire nelle settimane seguenti se l’obiettivo è la vittoria del titolo finale.

Il Brescia si prepara dunque a scendere in campo domenica 6 marzo, ore 14.30, in contemporanea con tutte le altre sfide della serie B femminile.