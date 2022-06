Il Brescia comunica le date del ritiro: dal 2 al 16 luglio in Trentino

Il Brescia calcio è ancora in attesa di scoprire il nome del nuovo allenatore e probabilmente del nuovo direttore sportivo (nella giornata di ieri sembra essersi trovato l’accordo tra Cellino e Marroccu per l’addio anticipato di una ventina di giorni), il club ha però già diramato una nota riguardo le date ed il luogo per il consueto ritiro estivo: a Ronzone, in Val di Non, dal 2 al 16 luglio.

Di seguito la nota integrale rilasciata dalla società: “Brescia Calcio comunica che il ritiro delle Rondinelle per la stagione 2022-2023 si svolgerà a Ronzone - Val di Non, Trentino dal 2 al 16 luglio. Ronzone è un comune di 476 abitanti, immerso nel verde tra la foresta della Mendola, il Giardino della Rosa e davanti al Belvedere d'Anaunia sulle Dolomiti di Brenta. Ricco di sentieri, colori, profumi è dotato di Centro Sportivo all'avanguardia e luoghi incontaminati ed ossigenati per poter preparare al meglio il campionato che verrà. Bisoli e compagni alloggeranno presso l'Hotel Milano di Fondo.“