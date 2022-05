Il Brescia cade in trasferta: ora la serie A passa dai playoff

La 37esima giornata di serie B si chiude con una sconfitta di misura ma dolorosa per il Brescia: la squadra non è riuscita a superare, in trasferta, il Cittadella e saluta le speranze della promozione diretta in serie A; ora saranno necessari i playoff.

Non una giornata da ricordare per le squadre al vertice di serie B: anche la Cremonese non è riuscita a vincere lo scontro casalingo con l’Ascoli, il Pisa non è andato oltre l’1 a 1 contro il Cosenza ed il Lecce è stato sconfitto per 2 a 1 dal Vicenza. L’unica squadra a vincere nelle prime cinque posizioni è stato il Monza, vittorioso per 3 a 0 contro il Benevento.

Ora in testa al campionato c’è il Lecce a quota 68 punti, ad un punto di distanza il Monza: sono queste le squadre che, per ora, saranno promosse in A senza passare dai playoff. Non è però terminato il campionato e la Cremonese, a quota 66 punti, ha ancora possibilità per ribaltare le prime posizioni e centrare la promozione diretta. Lo stesso il Pisa, anche se le possibilità sono molto più basse.