Il Brescia cade contro la Cremonese, Inzaghi: “Una sconfitta ci può stare, la squadra se l'è giocata bene”

Il Brescia non centra il 12esimo risultato utile consecutivo e la striscia si interrompe nella sfida in casa della Cremonese, valida per la 28esima giornata di campionato di serie B. Una sconfitta pesante perché interrompe un filone di risultati utili ma che non pregiudica il cammino per la vetta della classifica. Anzi, ad oggi la parte alta risulta stravolta: al primo posto troviamo proprio la Cremonese, a quota 53, a pari punteggio segue il Lecce; a quota 52 c’è il Pisa ed un punto indietro il Brescia, a 51.

Al Comunale Zini di Cremona si è giocata una sfida ad alta intensità tra due formazioni motivate a portare a casa i 3 punti, non sono mancate le azioni offensive fin dai primi minuti. L’arbitro della sfida è stato il signor Ayroldi, coadiuvato dagli assistenti Mastrodonato e Zingarelli.

A sbloccare il risultato è Cistana del Brescia, al 23’ del primo tempo regolamentare, un vantaggio che però dura meno di dieci minuti dal momento che, allo scoccare della mezz’ora, Gaetano della Cremonese trova la via del pareggio. Il gol della vittoria per la squadra di casa arriva nel corso del secondo tempo regolamentare, quasi allo scadere: al 42’ della ripresa è Di Carmine che insacca la rete dei tre punti, il gol più importante dei 3 messi a segno fino a questo punto del campionato.

Al termine del match, mister Inzaghi sottolinea come la sconfitta non pregiudichi nulla, evidenziando piuttosto come la squadra sia già pronta e concentrata per le sfide con Lecce e Benevento: "Venivamo da 11 risultati utili consecutivi. Una sconfitta ci può stare, la squadra se l'è giocata bene su un campo comunque difficile. Ora abbiamo due giorni per riposare e poi penseremo a Lecce e Benevento"