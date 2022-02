Il Breno vince e convince: 3 a 0 contro il Legnano

La 24esima giornata di serie D, girone B, vede il Breno imporsi nettamente sul Legnano, incapace di controllare al meglio il nervosismo in campo e punito con due cartellini rossi. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Nigro, coadiuvato dagli assistenti Luccisano e Petarlin.

Il primo tempo ha visto occasioni da ambo i lati, la più nitida è capitata sui piedi di Confalonieri del Legnano, sfortunato nel centrare la traversa su conclusione a botta sicura. Per il Breno invece è Melchiori il più attivo, andato per due volte alla conclusione. È la terza però la volta buona, al 47’ s’incarica della battuta del rigore procurato da Goglino ed insacca. Il duplice fischio arriva con la squadra di casa in vantaggio per 1 a 0.

Il secondo tempo inizia con l’acceleratore premuto per il Breno, con due occasioni di Melchiori nei primi 10 minuti e poi un gol mancato di Pelamatti. La rete è nell’aria e Goglino ne approfitta, siglando il doppio vantaggio al 16’ della ripresa. Al 38’ arriva il tris, che porta la firma di Tanghetti. I secondi quarantacinque minuti di gioco sono stati un monologo della formazione di casa, con il Legnano incapace di reagire.

La vittoria permette al Breno di raggiungere quota 35 punti ed ambire alla zona playoff della classifica, ora lontana solo 5 lunghezze. Il Legnano invece perde terreno e viene raggiunto dalla Folgore Caratese, entrambe a 40 punti.