Il Breno vince contro la Brianza Olginatese e vede i playoff in serie D

Il Breno vince di misura la sfida contro la Brianza Olginatese e continua a credere con convinzione alla corsa playoff. La sfida, valida per la 27esima giornata di serie D, girone B, si è giocata al comunale Tassara di Breno ed è stata arbitrata dal signor Moncalvo, coadiuvato dagli assistenti Caldarola e Gatto.

L’unica rete del match è arrivata al 26’ del primo tempo con Tagliani, del Breno. Le uniche emozioni che sono arrivate nei restanti minuti sono derivate dalle espulsioni, una parte per parte. La partita è stata molto fisica e le frequenti interruzioni hanno impedito il delinearsi di azioni più elaborate. La vittoria però è fondamentale: i 3 punti conquistati spingono il Breno a quota 38 e vedono il traguardo playoff, al momento lontano solo 6 lunghezze.

Mister Tacchinardi, al termine del match, ha sottolineato come in questa giornata era necessario portare a casa i 3 punti in palio per non perdere altro terreno per la corsa ai playoff, mettendo in secondo piano la qualità del gioco: “Oggi erano importanti i 3 punti dopo due risultati negativi. Oggi avevo chiesto di essere concreti e di portare a casa qualcosa, è una vittoria fondamentale per mantenersi agganciati ai playoff, obiettivo a cui crediamo ancora. Sono molto contento e soddisfatto e sono molto fiducioso per il proseguo della stagione.”