Il Breno vince 2 a 1 nel recupero della 19esima giornata di serie D: zona playoff vicina

Il Breno trova la vittoria contro il Villa Valle, conquista i 3 punti in palio e sale a quota 41 in campionato, a meno 6 punti dalla zona playoff. Al comunale di Villa d’Almè, casa del Villa Valle, è andata in scena la 19esima giornata di serie D, girone B, recupero della sfida mai disputata in precedenza. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Bolani, coadiuvato dagli assistenti Tuccillo e Russo.

La squadra ospite ha giocato una partita dai due volti: un primo tempo remissivo, in cui il Villa Valle ha occupato meglio le zone del campo ed è meritatamente andato in vantaggio, al 38’, con Colferai. Nella ripresa però, l’atteggiamento è cambiato: fin dai primi minuti, la squadra è scesa in campo con la consapevolezza di poter ribaltare il risultato e portare a casa la vittoria. I gol sono arrivati da una doppietta di Melchiori: in gol al 5’ della ripresa e poi al fotofinish, al 49’, su calcio di rigore.

Al termine del match, mister Tacchinardi ha fatto alcune valutazioni sulla gara: “Abbiamo iniziato la partita molto bene, poi siamo andati in difficoltà nel primo tempo e sono andati in vantaggio meritatamente. Nel secondo tempo abbiamo avuto un altro atteggiamento, abbiamo pareggiato grazie ad una bella azione corale e poi vittoria al fotofinish al 90esimo. È la vittoria del gruppo, ci abbiamo creduto fino alla fine. Faccio i complimenti al VillaValle ed ai miei ragazzi che hanno avuto una grande reazione.”