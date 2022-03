Il Breno sfida la Brianza Olginatese nella 27esima giornata di serie D

La 27esima giornata di serie D è in programma domenica 6 marzo e per il Breno è prevista la sfida casalinga contro la Brianza Olginatese, il fischio d’inizio è fissato per le ore 14.30. La squadra di mister Tacchinardi è intenzionata a tornare alla vittoria fin da subito dopo lo stop della scorsa settimana, la sconfitta maturata contro il Brusaporto. Un risultato negativo frutto di una prestazione negativa in toto e di un atteggiamento sbagliato da parte della formazione scesa in campo, elementi su cui il mister ha dichiarato di dover lavorare ulteriormente in settimana.

Il Breno si trova in una posizione di metà classifica, a quota 35 punti: una posizione frutto di un approccio sbagliato al campionato, con diversi punti lasciati per strada e decisamente troppe espulsioni nelle prime uscite stagionali. Sulle 25 partite fin qui disputate, le vittorie sono state solo 9, a cui seguono 8 sconfitte ed altrettanti pareggi.

L’avversario di questa giornata non è proibitivo, tuttavia la Brianza Olginatese avrà dalla sua parte tutte le motivazioni possibili perché l’attuale situazione di classifica richiede una vittoria: la squadra è ora al terz’ultimo posto, in piena zona playout.