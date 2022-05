Il Breno s’impone per 1 a 0 nel derby ma sfumano i playoff di serie D

Il Breno vince per 1 a 0 il derby bresciano contro lo Sporting Franciacorta, valido per la 37esima giornata di serie D, girone B. Una vittoria che è valsa i tre punti in palio e ha permesso al Breno di salire a quota 58 punti in classifica. Un punteggio che non può non lasciare amaro in bocca al mister e alla squadra, come ripeterà nelle dichiarazioni post-partita: l’accesso ai playoff, infatti, era distante solo tre punti. Formalmente non è ancora esclusa dai playoff, però per l’accesso sarebbe necessaria la contemporanea sconfitta di Casatese, Brusaporto e Folgore Caratese, quasi impossibile.

Nel match contro il Franciacorta, arbitrato dal signor Rompianesi e coadiuvato dagli assistenti Gatto e Cimmarusti, è bastato il gol di Mauri, arrivato al secondo minuto del primo tempo, per la vittoria. La squadra ha poi avuto numerose occasioni nel corso del match ma è mancato il cinismo necessario per concludere a rete.

Al termine della sfida, mister Tacchinardi ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti sul match e sulla stagione in generale: “Grande vittoria, era una partita complicata e lo sapevamo. Grande intensità, assolutamente non di fine stagione. Loro sono stati più equilibrati rispetto alle loro solite partite, nel secondo tempo però ci hanno concesso tanto e noi non abbiamo raccolto tutto. Abbiamo concesso loro solo cross e poche conclusioni. C’è rammarico a vedere la classifica, abbiamo perso punti che avrebbero potuto farci giocare i playoff.”