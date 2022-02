Il Breno cade in trasferta contro il Crema: sconfitto per 0 a 2 in serie D

Il Breno scende in nona posizione di classifica, a quota 35 punti, equidistante sia dalla zona playoff che da quella playout. Il Crema invece conquista tre punti preziosi per allontanarsi dalla zona rossa della classifica, ora sale a quota 33 punti.

Ad aprire le marcature è stato Cerasani, al 12’ del primo tempo regolamentare, a cui è seguita la rete di Mandelli al 21esimo: un 2 a 0 nel giro di dieci minuti che ha tramortito il Breno, incapace di reagire sia nel corso del primo tempo sia nel corso della ripresa. Nella seconda parte della sfida il Crema è stato bravo a difendere il doppio vantaggio, senza mai rischiare nulla nei confronti di un Breno spento e poco attivo in fase offensiva.

Allo stadio Voltini di Crema l'arbitro dell'incontro è stato il signor Bortolussi, coadiuvato dagli assistenti Pellegrino e Pastore.

