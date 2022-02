Il Breno cade contro il Brusaporto, seconda sconfitta consecutiva in serie D

Il Breno non risolleva la testa dopo la sconfitta della settimana precedente e colleziona il secondo risultato negativo consecutivo, questa volta contro il Brusaporto, seconda in classifica.

L’arbitro della sfida è stato il signor Palumbo, coadiuvato dagli assistenti Castiglione e Conte. La sconfitta è di misura, 1 a 0, con gol di Forlani nel corso del primo tempo regolamentare, una rete derivata da una serie di disattenzioni del Breno che hanno caratterizzato tutta la prima parte di gara. Il gioco della squadra ospite è poi migliorato nel corso della seconda frazione di gioco, ma troppo poco per ribaltare il risultato contro la seconda in classifica.

Mister Tacchinardi analizza la sconfitta subita, sottolineando come la squadra debba migliorare per cambiare passo: “Seconda sconfitta consecutiva, nel primo tempo abbiamo sbagliato tantissimo a livello tecnico e contro la seconda in classifica non puoi pensare di regalare gol. Siamo migliorati nel secondo tempo, dobbiamo però farci un esame di coscienza e fare qualcosa di più. Non bisogna trovare scuse o alibi, questa è una sconfitta che ci sta ma tutti, compreso il sottoscritto, devono fare di più.”