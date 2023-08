“I tuoi colori sventolo”, la campagna abbonamenti del Brescia per la stagione 2023/24

Domenica 3 settembre il Brescia farà il suo esordio in campionato allo stadio “Mario Rigamonti” per affrontare il Cosenza. La partita sarà a porte chiuse e gli spalti saranno vuoti, ma finalmente si torna a giocare. In attesa di ritrovare il suo pubblico. Il club biancoblù ha annunciato la nuova campagna abbonamenti “I tuoi colori sventolo” che chiama a raccolta tutti i tifosi delle Rondinelle.

Di seguito tutte è informazioni utili comunicate dal club.

Brescia Calcio comunica che la campagna abbonamenti per la stagione 2023/24 inizierà oggi 31/08 alle ore 16.00.

L’abbonamento dà diritto ad assistere a tutte le partite casalinghe del prossimo Campionato di Serie B 2023/24 (Regular Season) ad esclusione delle due gare che si terranno a porte chiuse come da Comunicato Ufficiale della LNPB N. 173 del 7 giugno 2023.

Scarica QUI il modulo per la sottoscrizione dell’abbonamento da presentare presso lo Store.



FASI DI VENDITA

FASE 1 dalle ore 16.00 del 31/08 (online disponibili dalle 14.00 del 01/09) al 10/09 – [Prelazione riservata agli abbonati della stagione 2022/23].

Per tutta la durata della fase 1 sarà garantita agli abbonati 2022/23 la possibilità di confermare il proprio posto o di sceglierne uno nuovo in qualsiasi settore secondo i prezzi indicati. Per l’abbonamento in Tribuna VIP invece, la conferma e relativa assegnazione del posto sarà effettuata solo presso i nostri uffici in via Solferino 32, previo appuntamento.

FASE 2 dalle ore 9.00 di lunedì 11/09 [vendita libera].

I posti non confermati dagli abbonati 2022/23 divengono disponibili al libero acquisto di tutti secondo il prezzo indicato.



PREZZI

*L’abbonamento in Tribuna VIP include il servizio Hospitality e sarà sottoscrivibile esclusivamente presso i nostri uffici in via Solferino 32, previo appuntamento da fissare chiamando il numero 0302410751 int. 3-3.

La sottoscrizione dell’abbonamento UNDER 16 sarà consentita solo con la presenza di un genitore o tutor. (L’età è calcolata alla data della sottoscrizione).

Si ricorda che gli UNDER 10 hanno diritto ad entrare gratuitamente nei settori Curva Nord, Gradinata Alta e Gradinata Bassa.

Coloro i quali possiedono certificato di invalidità inferiore al 100% possono usufruire del prezzo ridotto mostrato nella tabella precedente.



ACCREDITI DIVERSAMENTE ABILI

Brescia Calcio S.p.A. nel rispetto delle normative previste dal D.M. 06/06/2005, ha istituito un servizio di prenotazione posti che consentirà di rendere più agevole l’ingresso in occasione degli eventi sportivi del Brescia Calcio S.p.A. presso lo Stadio “Mario Rigamonti” di Brescia per le persone diversamente abili (deambulanti o con carrozzina) in possesso del certificato di invalidità con una percentuale pari al 100%. Il servizio prevede la possibilità di assistere gratuitamente alle partite. Se la persona diversamente abile necessita di assistenza continua (deve essere indicato sul certificato), è previsto l’ingresso gratuito anche per l’accompagnatore che deve essere obbligatoriamente maggiorenne. Tale sistema di prenotazione è obbligatorio ed attivo fino all’esaurimento dei posti disponibili. Per presentare la richiesta di accredito, compilare l’apposito modulo che trovate QUI e inviarlo successivamente via mail a biglietteria@bresciacalcio.it entro e non oltre 72 ore dall’inizio della gara in programma. Nella mail con il modulo è necessario inserire in allegato la seguente documentazione:

– Fotocopia fronte-retro di un documento d’identità; – Fotocopia certificato d’invalidità al 100%; – Fotocopia fronte-retro di un documento d’identità di un accompagnatore, se necessario.

Il relativo tagliando verrà inoltrato direttamente a mezzo mail.



BRESCIA UNIVERSITARIA

Per la stagione 2023/24 gli studenti dell’UNIBS e della Cattolica del Sacro Cuore, con sede a Brescia, possono usufruire dell’offerta ‘Brescia Universitaria’ nei settori Gradinata Alta e Gradinata Bassa.

Oltre al prezzo scontato, gli studenti che sottoscriveranno l’abbonamento avranno diritto ad uno sconto del 30% su un qualsiasi prodotto ufficiale presente nei nostri Store BSFC, con una validità di 90 giorni.

L’abbonamento sarà sottoscritto solo a coloro i quali presenteranno presso il nostro Store in via Solferino 51 A la propria tessera universitaria e l’autocertificazione dell’anno di iscrizione. Non essere oltre un anno ‘fuoricorso’ è condizione necessaria per poter usufruire dell’abbonamento ridotto.

Per i nuovi studenti basterà presentare il documento di identità insieme alla domanda di immatricolazione.



MODALITÀ DI ACQUISTO

Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti solo al BSFC Official Store di Via Solferino 51 A e sul sito TicketOne.

Al momento dell’acquisto, l’abbonamento sarà automaticamente caricato sulla nostra Membership Card, indispensabile per accedere allo stadio. La Membership Card, obbligatoria per sottoscrivere l’abbonamento, ha una durata di 5 anni dall’acquisto e per i nuovi abbonati è acquistabile al costo di 10€.



RATEIZZAZIONE

Brescia Football Club offre la possibilità di dilazionare l’abbonamento annuale. Con PAGODIL si potrà rateizzare l’intero importo dell’abbonamento fino ad un massimo di 4 rate senza spese e interessi aggiuntivi. La prima rata avrà decorrenza dopo 30 giorni con scadenza mensile. Per usufruire del servizio è necessario presentarsi presso lo Store di Via Solferino 51 A con carta d’identità, codice fiscale, bancomat (eccetto ING Direct e Bancoposta), cellulare.