Gustavo Aragolaza è il nuovo allenatore del Crema

Gustavo Aragolaza, allenatore del Brescia Primavera nelle ultime due stagioni, è il nuovo allenatore dell’AC Crema 1908. Il tecnico argentino prende il posto di Stefano Bellinzaghi esonerato dopo dopo la sconfitta interna subita per 1 a 0 contro lo Scandicci. Soltanto 5 i punti nelle ultime 6 giornate, un rendimento troppo basso per il Crema che attualmente si trova a più 1 sulla zona play out. A Gustavo Aragolaza il compito di dare maggiore continuità di risultati a una squadra abituata a lottare per ben altre posizioni.

Di seguito le prime parole da neo allenatore bianconero:

“Conosco già alcuni giocatori e il Crema mi sembra una squadra di grande potenziale. La società gode di un’ottima reputazione nel mondo del calcio. L’ambiente offre tutte le garanzie per costruire il percorso adatto al raggiungimento degli obiettivi indicati dalla società. Credo in un calcio essenziale e prediligo il 4-2-3-1 anche se alla fine sono convinto che ogni partita meriti uno studio approfondito. Bisogna approcciarsi alle sfide senza pregiudizi e con grande flessibilità. Sono felice di guidare la squadra e so che dobbiamo recuperare terreno. Sono molto motivato e credo nel lavoro. Solo dando tutto è possibile emergere e affermarsi nel mondo del calcio”.

Queste, invece, le dichiarazioni del Presidente del Crema, Enrico Zucchi:

“La nostra scelta è stata motivata dalla volontà di ottenere più continuità sul fronte dei risultati positivi senza rinunciare ad una visione funzionale alla valorizzazione del gioco. Abbiamo costruito una squadra competitiva dimostrando una passione e un impegno che meritano soddisfazione. La stessa che vogliamo fornire ai nostri sponsor e ai nostri tifosi. Gustavo ha una storia calcistica di spessore insieme all’esperienza umana e alle qualità tecniche necessarie per prendere in mano il gruppo e fare bene. Riteniamo possa essere una guida autorevole ed efficace. Avrà tutto il nostro supporto”.

