Pep Guardiola avvistato a Brescia con l’amico Roberto De Zerbi

In un lunedì qualunque di inizio settimana, la città di Brescia ha vissuto un momento di grande entusiasmo grazie alla visita inaspettata di Pep Guardiola. L'allenatore del Manchester City è stato avvistato a pranzo con Roberto De Zerbi, ex tecnico del Brighton e attualmente alla guida del Marsiglia. I due, legati da una profonda amicizia e stima professionale, hanno trascorso un momento privato con pochi intimi all’insegna della convivialità e del calcio.

Un ritorno improvviso

Pep Guardiola, di ritorno dalle vacanze estive, ha deciso di fare tappa a Brescia prima di rientrare a Barcellona. La notizia, riportata dal Giornale di Brescia, ha sorpreso piacevolmente gli appassionati di calcio e i cittadini. L'anno precedente, Guardiola aveva già scelto Brescia per celebrare la vittoria della Champions League, sottolineando così il suo affetto particolare per la città.

Un pranzo tra amici

L’incontro tra Guardiola e De Zerbi è avvenuto in un rinomato ristorante cittadino. Circondati da pochi intimi, i due allenatori hanno condiviso un pasto in un’atmosfera informale e amichevole. La loro relazione, nata e consolidatasi durante i due anni di permanenza di De Zerbi in Premier League, si basa su una reciproca ammirazione professionale. Guardiola e De Zerbi hanno discusso lungamente di calcio, confrontando idee, strategie e riflettendo sulle sfide future. La conversazione è stata arricchita da aneddoti e scambi di vedute, in un dialogo che ha spazialmente attraversato la passione comune per il gioco.

Passeggiata nel cuore di Brescia

Dopo il pranzo, Guardiola ha deciso di fare una breve passeggiata per le vie del centro storico di Brescia. Nonostante il carattere riservato dell’uscita, l’allenatore catalano non è passato inosservato. Riconosciuto da numerosi passanti, ha ricevuto dimostrazioni di affetto e simpatia. Pep, sempre cordiale e disponibile, ha scambiato qualche parola con i tifosi e si è concesso per alcune foto, contribuendo così a rendere speciale la giornata di molti.

Partenza verso Barcellona

La giornata di Guardiola a Brescia si è conclusa con la partenza dall’aeroporto di Montichiari, dove ha preso un volo privato per Barcellona. Il tecnico ha lasciato la città con la promessa di tornare presto, confermando il suo legame speciale con Brescia, una città che considera ormai una seconda casa.