Grande vittoria in trasferta dell’Atletico Castegnato contro il Lumezzane, fresco vincitore di campionato in Eccellenza

L’anticipo della 28esima giornata di campionato tra Lumezzane e Atletico Castegnato è finita 2 a 0 per l’Atletico, squadra capace di sottomettere il Lumezzane nel suo stadio di casa nonostante la vittoria del campionato. L’Atletico conquista così 3 punti preziosi e si ritaglia il secondo posto in solitaria nel campionato Eccellenza, girone C, in attesa del recupero della 16esima giornata, in programma domani.

L’Atletico Castegnato si difende fin dai primi minuti di gioco, subendo l’avvio con l’acceleratore premuto del Lumezzane. Nel corso dei primi 45 minuti la squadra di casa conquista occasioni ma non riesce a concretizzarle, per merito della fase difensiva dell’Atletico e del portiere, particolarmente reattivo su numerose occasioni.

Durante la ripresa di gioco il copione non cambia, con il Lumezzane che continua a fare la partita senza però concretizzare. L’Atletico invece, da questo punto di vista, si dimostra più cinico e sigla le due reti sulle due occasioni che sono capitate: prima Crivella al 13’, poi Lini alla mezz’ora.

Vittoria e tre punti per l’Atletico Castegnato, che sale così a quota 43 e aggancia il secondo posto, in attesa delle sfide di recupero di domani.