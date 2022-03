Grande vittoria del FeralpiSalò nel posticipo del lunedì in serie C

Il FeralpiSalò vince e convince nella 31esima giornata di serie C, girone A, contro la Triestina. Allo stadio Turina di Salò va in scena la 31esima giornata del campionato di serie C, match in diretta su Rai Sport con calcio d’inizio fissato alle ore 21.

Il match è molto equilibrato, quantomeno nella prima frazione di gioco, con il FeralpiSalò che non riesce a pungere. Il gol che sblocca la partita ha la firma di Guerra, protagonista di una prestazione perfetta. Al 44’ del primo tempo Guerra sigla la rete numero 10 della sua stagione. Al duplice fischio è la squadra di casa a condurre con il punteggio di 1 a 0.

Nel corso della ripresa invece i valori del FeralpiSalò escono e la squadra non fatica a mettere all’angolo la Triestina, incapace di reagire alle sortite avversarie. Guerra è autore di una doppietta al 12esimo e Luppi cala il tris al 28’.

La vittoria permette alla squadra di mister Vecchi di consolidare la terza posizione in campionato, la distanza però con la seconda e la prima in classifica sono difficili da colmare. Al terzo posto il-FeralpiSalò vanta 58 punti, il Padova però ne ha ben 11 in più, 69, mentre il Sudtirol dimostra di fare un campionato a parte, saldamente primo a quota 76 punti.