Grande prestazione del Rovato contro il CazzagoBornato, l’impegno infrasettimanale è contro il Prevalle

Nella casa del CazzagoBornato il Rovato sfodera una buona prestazione e vince per 4 reti a 1, risultato figlio di amnesie difensive non trascurabili da parte della formazione di casa. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Allegri, coadiuvato dagli assistenti Tonti e Rivetti.

Il Rovato si trova in vantaggio di due reti dopo soli 16 minuti di gioco: gli autori sono Reboldi al 10’ e Belotti al 16’, bravi ad approfittare di due pasticci difensivi del CazzagoBornato. La formazione di casa prova a riaprire il match con Lorenzi, al 22’, che insacca la rete del 2 a 1: con questo risultato, le squadre tornano negli spogliatoi dopo il duplice fischio.

Al rientro in campo però i padroni di casa non sono concentrati e ne scaturisce una prestazione ben al di sotto della sufficienza: il Rovato ne approfitta e colpisce la squadra in ripartenza con Allegrini al 47’, a coronamento di una seconda frazione di gioco di pura gestione. Il risultato finale è di 4 a 1 per la formazione ospite, che consolida così la seconda posizione in classifica.

Al termine del match mister Poma sottolinea gli aspetti su cui la squadra deve lavorare: “Abbiamo concesso di riaprire la partita, fortuna per noi che loro abbiano sbagliato due rigori. Il secondo tempo è stato di sofferenza e di copertura. Ultimamente siamo bravi a partire forte, anche domenica scorsa siamo stati bravi a trovare due gol nella prima mezz’ora. Dobbiamo migliorare molto nella gestione del doppio vantaggio, una squadra davvero matura concede poche occasioni all’avversario.”