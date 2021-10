Gran vittoria dell’Atletico Castegnato sul Castiglione in Eccellenza: 4 a 1 finale

La sfida tra Atletico Castegnato e Castiglione del campionato Eccellenza si è chiusa con il punteggio di 4 a 1 per la squadra di casa

L’Atletico Castegnato si impone senza problemi contro il Castiglione e vince per 4 reti ad 1 nel campionato Eccellenza. Il primo tempo è a senso unico per l’Atletico che impensierisce l’avversario ogni volta che supera la metà campo con il pallone tra i piedi, paradossalmente però il gol arriva prima per gli avversari. Il Castiglione è abile ad approfittare di un errore da parte dei difensori dell’Atletico: Vigani, l’attaccante del Castiglione, viene lasciato troppo solo e sigla senza problemi la rete del vantaggio.

Il gol però non sconvolge il canovaccio tattico dell’Atletico, la squadra continua a macinare gioco ed i risultati non tardano ad arrivare. Il pareggio arriva pochi minuti più tardi con Marrazzo, capace di girare al volo su cross di Sorteni. Il gol del vantaggio invece si ha allo scadere del primo tempo, di nuovo con Marrazzo che calcia a botta sicura ed infila il pallone sotto la traversa.

Il secondo tempo comincia com’era finito il primo: Atletico Castegnato in avanti e Castiglione che prova una difesa che non riesce. L’Atletico segna il 3 a 1 con Daedar, che colpisce di testa, e di nuovo Marrazzo, autore di una tripletta. Il risultato sarebbe potuto essere ancora più ampio perché, proprio sui piedi di Marrazzo, capita la palla del 5 a 1, ma l’occasione viene sventata.

Mister Quartuccio ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine dell’incontro e ha sottolineato come la gara sia stata interpretata perfettamente dai suoi uomini: “Sicuramente sono soddisfatto, abbiamo fatto una gara perfetta e continuiamo a lavorare. Vogliamo divertirci, ho un gruppo che lavora bene ed è consapevole delle proprie caratteristiche. La partita di domenica sarà dura, contro una squadra che conosce bene la categoria e ha fatto innesti importanti.”

Domenica 17 ottobre l’Atletico Castegnato sarà impegnato in trasferta sul campo del CazzagoBornato Calcio, squadra reduce da un pareggio contro il Darfo Boario per 1 a 1.