Goleada tra Desenzano e Leon, 5 reti a 3 per la squadra di casa in serie D

Squadra in casa

Squadra in casa Desenzano Calvina

Allo stadio Tre Stelle “Francesco Ghizzi” di Desenzano del Garda è andata in scena la 34esima giornata di serie D, girone B, per il Desenzano Calvina, avversario del giorno è stato il Leon. Una sfida dominata dalla squadra di casa, in doppio vantaggio nel corso della prima frazione di gara e poi ha dilagato nella ripresa, mostrando qualche pecca di troppo in fase difensiva.

L’arbitro della sfida è stato il signor Finzi, coadiuvato dagli assistenti Librale e Tasciotti. Ad aprire le marcature e siglare il vantaggio per il Desenzano Calvina è stato Franzoni, al 27’, per poi replicarsi qualche minuto più tardi, al 35’. Sul 2 a 0 le squadre sono andate a riposo, nel corso della seconda parte di gara però i ritmi non si sono abbassati e nessuna delle due squadre ha tirato indietro la gamba.

Il Leon prova a riaprire il match grazie al gol di Ferrè, al dodicesimo della ripresa, ma bastano due minuti al Desenzano per riequilibrare le distanze: Spini, al 14’, sigla il 3 a 1. Rondelli accorcia nuovamente, al 25’, ma questa volta è Aliu a siglare la rete del 4 a 2 per il Desenzano Calvina. Gli ultimi minuti di gioco regalano altre due reti: Bonseri, per il Leon, sigla la terza rete della squadra al 42’, Spini del Desenzano Calvina chiude il match sul 5 a 3 a tempo quasi scaduto.

La vittoria lancia il Desenzano Calvina in quarta posizione, a quota 58 punti, a + 1 dal Legnano e -3 dal Calcio Brusaporto: la squadra è in piena zona playoff, sarà fondamentale non fare altri passi falsi fino al termine del campionato.