Goleada del FeralpiSalò: 5 a 1 contro il Legnago e terzo posto raggiunto

Un FeralpiSalò in grande spolvero vince e convince contro il Legnago: 5 a 1 il risultato finale, 3 punti conquistati e terzo posto della serie C raggiunto. Questa volta a segnare non sono solo gli attaccanti: in gol anche i due centrali, Pisano e Bacchetti, oltre all’ormai solito Luppi, poi Guerra ed infine Corradi, al primo gol con questa maglia.

La squadra si è dimostrata in controllo della gara dall’inizio alla fine, nonostante il pareggio immediato del Legnago abbia lasciato intravedere qualche crepa difensiva. A sbloccarla è subito il FeralpiSalò dopo soli 5 minuti di gioco con Pisano, passano però due minuti e Buric del Legnago trova subito la rete del pareggio. La squadra però non si è persa d’animo e non si è scomposta, riuscendo invece a rimettere sui binari giusti la sfida. La rete del vantaggio porta la firma di Luppi alla mezz’ora del primo, il sigillo arriva con Corradi al 41’. Il duplice fischio dell’arbitro arriva sul punteggio di 3 a 1 per il FeralpiSalò, un risultato che permette agli uomini di mister Vecchi di scendere in campo con una sicurezza maggiore. Sicurezza che si traduce in attenzione costante alla fase difensiva, uno dei punti deboli della squadra in questo inizio di campionato. La squadra poi dilaga prima al 21’ e poi al 26’ con le reti di Bacchetti e Guerra che mettono la parola fine alla partita.

A fine partita mister Vecchi si è detto molto soddisfatto dell’atteggiamento della squadra, brava nel dare continuità alle ultime buone prestazioni: “Oggi abbiamo reagito bene al loro pareggio, dopo siamo stati molto bravi a concretizzare e abbiamo fatto buonissime trame di gioco rischiando molto poco. Se dobbiamo cercare qualcosa di negativo, il pareggio immediato. Una prestazione in continuità con le partite dell’ultimo periodo. Siamo contenti di aver visto far gol difensori ed attaccanti, è importante per tutti.”

La prossima sfida per il FeralpiSalò sarà in trasferta a Trento, il turno è infrasettimanale e il calcio d’inizio è fissato alle ore 18.