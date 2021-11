Goleada del Cortefranca e ritorno alla vittoria: 6 a 2 contro il Cesena Femminile

Nel centro sportivo del Cortefranca la squadra di casa ha dato vita ad una prestazione da incorniciare nella gara valida per l’ottava giornata di serie B femminile. L’avversario era il Cesena Femminile, squadra reduce da un netto 4 a 0 contro la Sassari Torres Femminile nel turno precedente.

La partita si è giocata su ritmi molto elevati per tutti i 90 minuti e la prima rete è arrivata dopo soli 5 giri di orologio con Picchi del Cortefranca, brava a ribattere a rete una respinta del portiere avversario. Al 18’ invece è Velati a siglare il doppio vantaggio, un gol che corona un’ottima azione personale della giocatrice. Il 2 a 0 non spegne però il Cesena, capace di reagire con Petralia e accorciare lo svantaggio: siamo sul 2 a 1 per la formazione di casa. Bastano però tre minuti per il Cortefranca per tornare a condurre: prima Redolfi (31’) e poi Velati (33’) portano il punteggio della squadra di casa a ben 4 reti a 1. Quando manca ormai poco alla conclusione del primo tempo, Bernardi realizza la seconda rete per il Cesena e riapre, almeno sulla carta, la sfida.

Il rientro in campo vede le bianconere convinte di poter riacciuffare la gara e all’undicesimo minuto Petralia sigla la sua doppietta personale e porta il punteggio sul 4 a 3. La rimonta però è ben lontana dal compiersi perché il Cortefranca torna sui binari di inizio match, Picchi segna la sua seconda rete e Vavassori sigla la rete numero 6 per il Cortefranca.