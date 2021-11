Gol vittoria nel recupero: vince il Ciliverghe contro il CazzagoBornato in Eccellenza

Il Ciliverghe conquista la vittoria in extremis, in trasferta, contro il CazzagoBornato: 2 a 1 finale per la squadra di mister Volpi, che risolleva la testa dopo l’ultima giornata del campionato Eccellenza e ottiene i 3 punti in palio. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Scarano, coadiuvato dagli assistenti Lanzetta e Nanfa.

La sfida tra CazzagoBornato e Ciliverghe si mette subito sui binari giusti per la formazione di casa: il CazzagoBornato riesce a passare in vantaggio dopo soli tre minuti di gioco con Mennucci, bravo ad approfittare di un errore di impostazione del difensore avversario. La reazione del Ciliverghe però è immediata o quasi: al quarto d’ora Pasotti è l’autore del pareggio, bravo ad insaccare colpendo di testa un ottimo pallone messo al centro area da Pedrinelli. Al duplice fischio, le squadre vanno a riposo sul punteggio di 1 a 1.

Al rientro in campo, è il Ciliverghe ad essere più pericoloso, anche se il gol vittoria arriva solo 47’ del secondo tempo, in pieno recupero. Albini è il più veloce di tutti: appostato sul secondo palo, è rapidissimo a ribattere a rete una deviazione della difesa avversaria sulla precedente conclusione di Pedrinelli.

Al termine della sfida mister Volpi ha analizzato la gara, evidenziando come nella prima parte della sfida il punteggio sarebbe potuto essere il risultato più giusto: “Siamo stati bravi a riscattare la precedente partita. Credo che sia una vittoria meritata per il secondo tempo più che per il primo. Nella prima parte il pareggio era il risultato più giusto”.