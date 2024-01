Primo gol con il Psg per il bresciano Cher Ndour

Continua come nei migliori sogni la favola del talento bresciano Cher Ndour che domenica scorsa ha realizzato la sua prima rete con il Paris Saint-Germain. Cresciuto all’oratorio cittadino di Fiumicello, la mezzala diciannovenne è approdata la scorsa estate nella capitale francese dopo aver fatto le ossa per due stagioni con il Benfica.

In occasione della sfida contro il Revel, valida per i trentaduesimi di finale della Coppa di Francia, il tecnico dei parigini Luis Enrique ha deciso schierare dal primo minuto Cher Ndour. Un’occasione importante che la giovane mezzala ha sfruttato nel migliore dei modi giocando un’ottima partita impreziosita dal gol, il primo con il Psg. Su assist del fuoriclasse Kylian Mbappé, Ndour ha realizzato la rete dell’8-0 (l’incontro è poi finito 9-0) con un destro forte e preciso che non ha lasciato scampo al portiere avversario.

Mentre il club francese si gode il talento bresciano, l’Italia lo guarda crescere sperando di vederlo giocare presto con la nazionale maggiore.