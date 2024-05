Calcio bresciano in lutto: è morto Giovanni Sardi, presidente della Bagnolese

Una triste notizia ha colpito il mondo del calcio bresciano: il presidente della Bagnolese, Giovanni Sardi, si è spento nella tarda mattinata odierna dopo aver lottato contro una lunga malattia.

Per vent’anni, Sardi ha guidato il club neroverde con passione, dedizione e una determinazione incrollabile, rappresentando un punto di riferimento per l'intera comunità sportiva locale. La malattia non ha mai intaccato il suo spirito da guerriero, affrontando ogni battaglia con coraggio e determinazione. Giuseppe lascia la moglie Raffaella e due figli Andrea e Lorenzo.

La camera ardente sarà allestita presso la Cascina Breda di via Manerbio a Bagnolo Mella a partire dalla mattinata di domani, sabato 4 maggio, per permettere a tutti coloro che lo hanno conosciuto di rendergli l'ultimo saluto.