Giovanile: Bellesi e Petenzi del Breno convocati con la rappresentativa

Vittorio Bellesi e Jean Claude Petenzi, in vista della Juniores Cup 2022/23, sono stati convocati in Rappresentativa Girone “B” per una seduta di allenamento e relativa amichevole in data lunedì 20 febbraio, alle ore 14:00, presso il Centro Sportivo “G. Facchetti” di Cologno al Serio. Un vanto non soltanto per la società amaranto a dimostrazione del buon lavoro che sta svolgendo con il settore giovanile, ma anche per tutto il territorio visto che Bellesi è un camuno doc nato e cresciuto a Breno.