Il giovane bresciano Paolo Gardoni alla Real Calepina in Serie D

Dopo un’importante trafila nel settore giovanile della Cremonese, il giovane difensore bresciano Paolo Gardoni passa alla Real Calepina in Serie D.

Classe 2004, Gardoni è di Isorella dove ha mosso i primi passi calcistici seguendo le orme del padre Enrico, allenatore affermato nella nostra provincia.

Difensore duttile, può giocare come centrale e come esterno basso, è cresciuto nei settori giovanili di Feralpisalò e Voluntas Montichiari prima di passare alla Cremonese dove è rimasto per cinque stagioni fino a disputare il campionato Primavera 2. Con i grigiorossi, inoltre, ha collezionato anche una convocazione con la Prima Squadra in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia disputati allo stadio “Olimpico” contro la Roma e vinti proprio dalla Cremonese.