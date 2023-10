Il bresciano Giorgio Scalvini unico italiano candidato all’European Golden Boy 2023

Cè anche il bresciano Giorgio Scalvini tra i 25 finalisti che si contenderanno il titolo di European Golden Boy 2023, il premio a cura di Tuttosport e Football Benchmark riservato al miglior giocatore Under 21 d’Europa.

Scalvini, nato a Chiari l’11 dicembre 2003 e residente a Palazzolo sull’Oglio, non soltanto è l’unico italiano candidato al premio, ma è anche l’unico giocatore della Serie A. Il difensore in forza all’Atalanta, essendo l’unico calciatore a rappresentare l’Italia, è già certo di vincere il premio “Italian Golden Boy”. Per il titolo più ambito, invece, dovrà vedersela con altri campioni del calibro di Bellingham e Musiala. Nella lista, svelata giovedì sera sul palco del Teatro “Cucinelli di Solomeo”, ci sono i primi 20 giocatori del Golden Boy Index, ovvero i giovani più promettenti del calcio continentale, decretati da una giuria di 50 giornalisti che in seguito dovranno eleggere il migliore in assoluto. All’elenco dei si aggiungono infine 5 wild card assegnate dalla redazione di Tuttosport.

La cerimonia di premiazione si svolgerà lunedì 4 dicembre a Torino.

Questo l’elenco dei 25 finalisti:

Giorgio Scalvini (Atalanta)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Jamal Musiala (Bayern)

Xavi Simons (Lipsia)

Antonio Silva (Benfica)

Alejandro Balde (Barcellona)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Benjamin Sesko (Lipsia)

Rasmus Hojlund (Manchester United)

Levi Colwill (Chelsea)

Johan Bakayoko (Psv Eindhoven)

Milos Kerkez (Bournemouth)

Arthur Vermeeren (Anversa)

Evan Ferguson (Brighton)

Lucas Gourna-Douath (Salisburgo)

Warren Zaire-Emery (Psg)

Ousmane Diomandé (Sporting Lisbona)

Arnau Martinez (Girona)

Mathys Tel (Bayern)

Andy Diouf (Lens)

WILD CARD:

Arda Guler (Real Madrid)

Bilal El Khannouss (Genk)

Martin Baturina (Dinamo Zagabria)

Joao Neves (Benfica)

Lamine Yamal (Barcellona)