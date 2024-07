Il bresciano Gianpiero Piovani è il nuovo allenatore dell’Inter Femminile

La notizia circolava già da qualche settimana, ma questa mattina è arrivata l’ufficialità: Gianpiero Piovani è il nuovo allenatore dell’Inter Femminile. A darne notizia è stata la stessa società meneghina attraverso un comunicato stampa sul proprio sito ufficiale. Il tecnico originario di Orzinuovi succede a Rita Guarino e guiderà la formazione nerazzurra fino al 30 giugno 2026.

La carriera da giocatore

Nato il 12 giugno 1968 a Orzinuovi, Piovani ha sempre avuto una passione innata per il calcio. La sua carriera inizia nei settori giovanili e culmina con un debutto indimenticabile in Serie A il 14 settembre 1986 con la maglia del Brescia, dove affronta il Napoli di Maradona. Questo esordio segnò l'inizio di una carriera come attaccante, caratterizzata da velocità e tecnica.

Piovani è noto per la sua lunga militanza nel Piacenza, dove trascorre undici stagioni, diventando una bandiera del club e lasciando un segno indelebile tra Serie A e Serie B. Dopo aver appeso le scarpe al chiodo, si è dedicato alla carriera di allenatore, portando con sé la stessa passione e dedizione che lo contraddistingueva come giocatore.

La carriera da allenatore

Il percorso di Piovani come allenatore inizia nel settore giovanile della Feralpisalò, poi il salto nel calcio femminile con il Brescia cui conquista il suo primo grande successo nella stagione 2017-18. In quell'annata, la squadra sfiora lo scudetto, perdendo soltanto ai rigori nello spareggio contro la Juventus, ma vince la Supercoppa Italiana battendo la Fiorentina.

Negli anni successivi, Piovani continua ad affermarsi nella Serie A Femminile, allenando il Sassuolo per sei stagioni portando le neroverdi a competere ogni anno con le big del campionato.

Le prime dichiarazioni da tecnico nerazzurro

“Non vedo l’ora di iniziare questa bellissima avventura. Voglio fare il massimo per questi colori anche perché tifo questa squadra da quando sono nato. Voglio un gruppo umile, dobbiamo lavorare tanto e migliorare sia sull’aspetto fisico che su quello tecnico-tattico. Vogliamo crescere tanto, sappiamo che i tifosi sono parte integrante del progetto e sarà fondamentale averli sempre con noi”.