Gianmarco Cito è un nuovo giocare del Ciliverghe

Nuovo rinforzo per il Ciliverghe che inserisce nell’organico a disposizione del mister Zucchi il centrocampista Gianmarco Cito. Classe 1998, il neo giocatore gialloblù è cresciuto nel settore giovanile dello Spezia con cui ha disputato il campionato di Primavera 2 e il torneo di Viareggio. Cito vanta anche 26 apparizioni condite da tre gol con la nazionale azzurra under 17 e ben 116 presenze in Serie D collezionate con le maglie di Fezzanese, Real Forte Querceta, Massese, Corigliano Calabro, Olympia Agonese, Roccella e Lavagnese. Svincolata dalla Colligiana che ne deteneva il cartellino, Gianmarco Cito ha raggiunto l’accordo con il Ciliverghe e sarà disponibile già per la prossima partita contro la Bedizzolese.