Brescia, Giacomo Olzer rinnova fino al 2026

A pochi giorni dalla partita decisiva nei playoff contro il Catanzaro, il Brescia Calcio ha annunciato con grande soddisfazione il prolungamento del contratto con il talentuoso centrocampista Giacomo Olzer. Secondo il nuovo accordo, Olzer resterà legato ai colori biancoazzurri fino al 30 giugno 2026, confermando così il suo ruolo essenziale nel futuro progetto del club.

Giunto nel Brescia nell'estate del 2021, Giacomo Olzer ha vestito la maglia con la V sul petto in 47 occasioni segnano 3 gol. Il prolungamento del contratto rappresenta quindi un segnale di reciproca fiducia tra il giocatore e la società, evidenziando l'importanza del suo contributo sul campo e le sue prospettive di crescita.

Il trequartista 23enne ha conquistato rapidamente l'affetto dei tifosi grazie al suo talento e all'impegno costante affermandosi, anche nella stagione in corso, come un elemento indispensabile per il Brescia. La sua versatilità di gioco e la sua capacità di influenzare positivamente il corso della partita in ogni zona del campo lo rendono un giocatore imprescindibile per il club.