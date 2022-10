Genoa vs Brescia: i convocati di mister Clotet

Il Brescia è pronto per la sfida contro il Genoa. Lo si percepisce dalle parole del tecnico Clotet, ma anche dalle ultime uscite della squadra che sta crescendo di partita in partita. Reduce da due pareggi in campionato contro Cittadella e Venezia e dalla sconfitta in Coppa Italia contro lo Spezia, il Brescia scenderà in campo alle 16:15 contro la capolista Genoa reduce da due vittorie consecutive contro Cosenza e Ternana. Soltanto quattro, però, i punti di differenza in classifica che le rondinelle proveranno ad accorciare per rimanere nei piani alti della classifica.

Tra gli indisponibili della partita ci sono Benali e Viviani che proseguiranno il lavoro atletico personalizzato al centro sportivo di Torbole.

Queste le parole di mister Clotet in conferenza stampa alla viglia della partita.

“Dobbiamo essere sportivamente cattivi sfruttando le occasioni che avremo per segnare. In questo genere di gare dev giocare al 120% aspettando l’episodio per vincere. Sono fiducioso perchè i giocatori sanno che dobbiamo essere veramente bravi per battere la capolista. La squadra sta crescendo. Lo abbiamo dimostrato contro Spezia e Venezia. Dobbiamo pensare a noi e dimostrare di poter battere anche le avversarie sulla carta più forti di noi”.

Ecco i convocati di Mister Clotet per la sfida contro il Genoa.

1 Andrenacci, 2 Karacic, 3 Huard, 4 Adorni, 5 van de Looi, 6 Galazzi, 8 Ndoj, 9 Moreo, 11 Ayé, 12 Lezzerini, 14 Mangraviti, 15 Cistana, 16 Garofalo, 18 Jallow, 20 Niemeijer, 21 Labojko, 24 Bianchi, 25 Bisoli, 27 Olzer.