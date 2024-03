Fulvio Collovati e Desenzano insieme per il camp estivo

L’estate 2024 si annuncia entusiasmante per i giovani appassionati di calcio grazie all’iniziativa promossa da Talento Calcio in collaborazione con il campione del mondo Fulvio Collovati e il Desenzano. Nella splendida località sulle rive del Garda, infatti, si svolgerà l’esperienza unica del “Calcio Summer Camp” dedicato a tutti i giovani atleti che desiderano mettere in luce le proprie abilità calcistiche. I partecipanti potranno allenarsi sotto la guida esperta di Fulvio Collovati e del suo qualificato staff, ma anche divertirsi e apprendere attraverso il gioco in compagnia di una vera leggenda del calcio.

Fulvio Collovati

Entrato nella leggenda del calcio come uno dei più abili difensori di tutti i tempi. La sua carriera in Serie A si è distinta con squadre del calibro di Milan, Inter, Genoa e Roma. Collovati ha contribuito alla conquista del leggendario scudetto che ha segnato la prima stella per il Milan e ha trionfato nel 1982 come campione del mondo con la selezione italiana guidata da Bearzot. Oltre ad aver ricoperto ruoli di osservatore, tecnico e talent scout, Collovati è tra i pionieri di TALENTO CALCIO, realtà con cui è impegnato attivamente nella scoperta e valorizzazione di giovani promesse, attraverso l’analisi di filmati e l’organizzazione di camp e selezioni su tutto il territorio nazionale.

Quando e dove

Il “Calcio Summer Camp” si svolgerà a Desenzano presso lo Stadio “Tre Stelle - Francesco Ghizzi” dal 15 al 26 luglio (da lunedì a venerdi).