Frosinone vs Brescia: i convocati di mister Clotet

Dopo la vittoria casalinga all’esordio per 2 a 0, le rondinelle sono attesa domenica sera in casa del Frosinone. Mister Clotet recupera Ndoj e Moreo usciti acciaccati dalla sfida contro il Südtirol, ma deve rinunciare a Huard per affaticamento muscolare e a Cistana fermato da un attacco febbrile. Lo stesso Cistana ha già effettuato un tampone il cui esito è risultato negativo.

Sul Frosinone, il tecnico Clotet ha le idee molto precise: "Lo conosco bene. Dobbiamo pensare soltanto ai noi stessi con l'obiettivo di fare male, sportivamente parlando, all’avversario. Dobbiamo essere molto concentrati perchè affrontiamo un avversario forte”.

Ecco i convocati di Mister Clotet per la sfida contro il Frosinone.

CONVOCATI: 1 Andrenacci, 2 Karacic, 4 Adorni, 5 Van de Looi, 6 Galazzi, 8 Ndoj, 9 Moreo, 11 Ayé, 12 Lezzerini, 14 Mangraviti, 16 Garofalo, 19 Nuamah, 20 Niemeijer, 21 Labojko, 24 Bianchi, 25 Bisoli, 26 Bertagnoli, 27 Olzer, 32 Papetti.