Franciacorta, terminato il rapporto con mister Sgrò

Attraverso un breve comunicato pubblicato sulla pagina facebook, il Franciacorta ha reso noto che Marco Sgrò non sarà più l’allenatore della Prima Squadra nella prossima stagione. Arrivato sulla panchina franciacortina la scorsa estate dopo l’esperienza con il Legnano, l’ex centrocampista dell’Atalanta ha guidato la formazione amaranto fino al sesto posto in classifica a un passo dai play off. Sempre attraverso il post su facebook, il Franciacorta ha ringraziato il tecnico Sgrò e il suo staff per il lavoro svolto nel corso della stagione augurandogli il meglio per il proseguo della carriera.