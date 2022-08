Franciacorta a testa alta contro l’Atalanta

Giornata da campioni per lo Sporting Franciacorta che martedì 23 agosto ha affrontato l’Atalanta in amichevole presso il centro sportivo di Zingonia. Nonostante la differenza tra le due squadre, i ragazzi di mister Sgrò non hanno per niente sfigurato giocando una buona partita contro i bergamaschi che soltanto due giorni prima avevano fermato sull’1 a 1 i campioni d’Italia del Milan.

A passare in vantaggio sono i nerazzurri al 21’ con Luis Muriel. Alla mezz’ora arriva poi il raddoppio firmato Lookman su assist di Muriel. Il colombiano dell’Atalanta è in gran forma e al 67’ si regala la doppietta personale. Al 79’ il Franciacorta realizza il gol della bandiera con Bertazzoli.

IL TABELLINO

ATALANTA-SPORTING FRANCIACORTA 3-1

ATALANTA (4-3-3): Sportiello (61′ Rossi); Soppy, Okoli, Ruggeri, Zortea; Scalvini, Da Riva (41′ Sidibe), Zappacosta (61′ Da Riva); Boga, Lookman (61′ Lunetta); Muriel. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

SPORTING FRANCIACORTA (3-5-2): Plechero (41′ Rovelli); Piccini, Riva, Bini (48′ Berna); Invernizzi (48′ Orlandi), Scaglia, Muhic (41′ Bertoni), Boschetti, Moraschi (41′ Firetto); Ravasi (41′ Bertazzoli), De Angelis (61′ Marella). Allenatore: Marco Sgrò.

MARCATORI: 21′ Muriel (A), 30′ Lookman (A), 67′ Muriel (A), 79′ Bertazzoli (S).

ARBITRO: Di Graci di Como.

Fonte immagine: pagina facebook dello Sporting Franciacorta.