Florian Ayé e Nicolas Galazzi al BSFC Official Store di Via Solferino

Il Brescia Calcio vuole legarsi sempre di più alla sua città ed è per questo che Florian Ayé e Nicolas Galazzi saranno presenti mercoledì 2 novembre al BSFC Official Store di via Solferino 51A dalle ore 17:00 alle ore 18:00. L’attaccante francese e l’esterno delle Rondinelle si metteranno a disposizione di tifosi e appassionati per foto e autografi. Sarà un nuovo momento di unione per fortificare il legame tra squadra e città e per avvicinarsi con il giusto spirito al prossimo impegno casalingo di sabato 5 novembre quando allo stadio Mario Rigamonti arriverà l’Ascoli per la dodicesima giornata del campionato.

Fonte immagine: Brescia Calcio.