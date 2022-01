Flavio Bianchi è il neoacquisto del Brescia: nuovo rinforzo dal Genoa per mister Inzaghi

Il Brescia calcio ha diramato una nota in cui ha reso nota l’ufficialità del trasferimento di Flavio Bianchi alle Rondinelle. L’attaccante, classe 2000, è maturato nel settore giovanile del Genoa Cricket and Football Club ed arriva con la formula del prestito fino al 2023. Nel recente passato l’attaccante ha inoltre vestito le maglie di Torino e Lucchese.

Un nuovo rinforzo per l’attacco di mister Inzaghi, che può contare su un profilo giovane ed interessante: il ruolo naturale è quello di punta centrale ed il piede preferito è il destro. Con la maglia del Genoa quest’anno aveva collezionato 8 presenze, tra campionato e Coppa Italia, siglando una rete.

L’attaccante ha lasciato sui social il proprio saluto al Genoa, squadra in cui è calcisticamente cresciuto: “Sono stati anni fantastici che non dimenticherò mai. Il Genoa mi ha accolto 13 anni fa. Ero un bambino. Ha creduto in me. Ha investito sulla mia crescita. Sostenuto. Permettendomi di realizzare il sogno di qualunque bambino: esordire e segnare in Serie A... Grazie di tutto Genoa e Genova.”