Finisce l’avventura di Inzaghi sulla panchina del Brescia: torna Corini

L’esonero, alla fine, è arrivato: Filippo Inzaghi non è più l’allenatore del Brescia e viene sostituito da Eugenio Corini, un ritorno per lui sulla panchina bresciana. Gli attriti tra il Presidente Cellino e Inzaghi erano cosa nota da tempo, con un esonero annunciato ma mai arrivato già ad inizio 2022. In quel frangente, la tifoseria si era schierata compatta a favore dell’allenatore in carica, ora non è stato così.

La sconfitta contro la Cremonese ed i successivi tre pareggi contro Lecce, Benevento e Pordenone hanno visto la squadra scivolare al quinto posto, a meno cinque dalla capolista Cremonese. Oltre la mancanza di risultati, a pesare è stata anche l’assenza di gioco espresso dalla squadra, un’altra critica che ha giocato un ruolo molto pesante nell’esonero.

La rimozione dall’incarico è stata resa nota dal Brescia calcio tramite il canonico comunicato ufficiale: “Brescia Calcio comunica di aver sollevato dall'incarico di tecnico della Prima Squadra Filippo Inzaghi. Il Club ringrazia l'allenatore piacentino per il lavoro svolto rivolgendogli un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della carriera”.

Dal canto suo, Filippo Inzaghi ha scritto una lettera di ringraziamento ai tifosi per l’esperienza fatta, con una conclusione al veleno: “Trovo assurdo che in uno Stato come l’Italia che per l’appunto è una “repubblica basata sul lavoro”, le alte cariche dello sport non assumano responsabilità per tutelare gli impegni contrattuali, scaricandole da una persona all’altra.”

Sulla panchina bresciana torna ora a sedere Eugenio Corini, pronto a guidare la squadra in questo forcing finale di serie B.