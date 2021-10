Finisce in parità la sfida tra CazzagoBornato e Bedizzolese

La sfida tra CazzagoBornato e Bedizzolese, valida per la terza giornata del campionato Eccellenza, si chiude in parità con una rete per parte

La terza giornata del campionato Eccellenza si chiude con un pareggio per il CazzagoBornato, che torna a conquistare un punto dopo l’ultimo turno in cui era rimasto a secco. In questa giornata è andato di scena il derby con la Bedizzolese ed il risultato non è andato oltre l’1 a 1 finale.

Nel primo tempo la squadra padrona di casa non è riuscita ad impensierire il portiere avversario, le uniche conclusioni degne di nota sono derivate da calci piazzati ma la difesa Bedizzolese ha fatto buona guardia. Lo stesso non si può dire della difesa del CazzagoBornato, bucata da un cross di Faccioli che serve Mutti in area di rigore: 1 a 0 per la Bedizzolese.

Nella seconda parte di gara il migliore in campo è il portiere della Bedizzolese, Botti: prima salva il vantaggio della sua squadra parando il calcio di rigore calciato da Lorenzi, in seguito compie un altro paio di interventi decisivi, incluso quello sul colpo di testa di Lazzaroni del CazzagoBornato. A metà della ripresa però Strada, il migliore del Bornato, trova una traiettoria imparabile per l’estremo difensore della Bedizzolese ed il punteggio torna in parità. Negli ultimi minuti della partita è di nuovo Strada ad andare vicino al gol su calcio di punizione, è bravo però il portiere a bloccare in due tempi la sfera.

Domenica 10 ottobre il CazzagoBornato giocherà in trasferta sul campo del Darfo Boario, reduce da un pareggio e ancora a caccia della prima vittoria stagionale.