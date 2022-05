Finisce il sogno FeralpiSalò: sconfitta a Palermo, sfuma la promozione in B

Termina la stagione dei record del FeralpiSalò. La semifinale di ritorno dei playoff, giocata in un Renzo Barbera gremito a Palermo, è terminata per 1 a 0 a favore della squadra di casa. Sono stati 35mila i tifosi che hanno reso caldissima l’atmosfera a Palermo, con oltre 6mila tifosi provenienti dalla Lombardia per godersi il match e spingere la squadra.

È però arrivata una sconfitta di misura per il FeralpiSalò, che paga la prestazione dell’andata e la sconfitta netta per 3 a 0 al Turina di Salò. L’arbitro della sfida è stato il signor Feliciani, coadiuvato dagli assistenti Politi e Miniutti. L’unico gol della sfida è arrivato allo scadere del primo tempo regolamentare, con Brunori Sandri in rete al 47’. Un’azione che vede Pisano subire un grave infortunio: dopo essere trasportato fuori dal campo in barella e in ospedale per ulteriori accertamenti, è stata resa nota la rottura del tendine d’Achille; l’operazione è prevista nei prossimi giorni.

Si chiude in semifinale playoff una stagione esaltante per la squadra: terzo posto conquistato, 69 punti nella regular season (miglior punteggio mai ottenuto), 14 risultati utili consecutivi. Le premesse per disputare una stagione ancora migliore il prossimo anno ci sono tutte.