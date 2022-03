Finisce 2 a 2 la sfida tra CazzagoBornato e Carpenedolo in Eccellenza

Il CazzagoBornato trova un altro pareggio in Eccellenza, girone C, nella sfida contro il Carpenedolo per la 25esima giornata di campionato. Al Cbc Stadium di Bornato non basta il doppio vantaggio della squadra di casa al termine della prima frazione di gioco, il Carpenedolo è stato bravo a rimontare lo svantaggio nel corso della ripresa. L’arbitro della sfida è stato il signor Gabbio, coadiuvato dagli assistenti Chiaro e Guarino Vito.

L’approccio alla gara da parte del CazzagoBornato è stato perfetto e lo dimostra il primo gol, arrivato alla prima vera occasione creata da Farimbella, al 14’ della prima frazione di gioco. Il raddoppio arriva sei minuti più tardi, con Lorenzi, al 20’. La sfida sembra già chiusa e di fatto non succede nulla fino al duplice fischio, con la squadra di casa che va a riposo con il doppio vantaggio.

La situazione però cambia nella ripresa, dopo un inizio con il freno a mano tirato, la prima conclusione del Carpenedolo si trasforma in gol con Raffa, al 15’. Poco dopo la mezz’ora di gioco arriva il pareggio della formazione ospite con Pasini, autore di un gran gol da posizione molto defilata.